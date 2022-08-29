ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» предлагают должникам со стажем в Петрозаводске встретить осень без долгов по коммунальным платежам.

До 26 сентября 2022 года полностью погасите задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения в квартире, а также начисленные судебные издержки — и компания аннулирует пени, набежавшие на сумму долга.

О размере задолженности можно узнать по телефону 8 (8142) 56-04-31. Помимо этого, можно отправить запрос с указанием адреса или лицевого счета на телефон +7 (911) 410-25-57 (Viber, WhatsApp) или на электронную почту krc-feedback@rks.karelia.ru.

Акция «Лови момент — спишем пени!» продлится до 26 сентября включительно — успейте погасить задолженность. Внести платежи за коммунальные услуги можно в банках, через терминалы, мобильные приложения банков, а также в отделениях АО «Почта России».

Полный перечень правил акции размещен на сайте.