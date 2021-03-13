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До +3 градусов будет в Карелии в понедельник

Новости. Погода
17:06, 14 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Синоптики прогнозируют в понедельник, 15 марта на территории республики до 3 градусов тепла.

По информации регионального Управления МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге днем с дождем. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, на севере днем восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4, по северным районам местами до -9, днем +3…-2 градусов.

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