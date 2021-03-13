До +3 градусов будет в Карелии в понедельник

Синоптики прогнозируют в понедельник, 15 марта на территории республики до 3 градусов тепла.

По информации регионального Управления МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге днем с дождем. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, на севере днем восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4, по северным районам местами до -9, днем +3…-2 градусов.