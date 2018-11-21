До конца 2018 года программа расселения аварийного жилья будет завершена, заверили в Минстрое Карелии

С учетом изменений, внесенных в региональную программу лишь в конце 2017 года, завершающий этап ее реализации был продлен на 2018 год, сообщили в Минстрое Карелии.

Программа по переселению должна была завершиться еще в 2017 году. Однако в ряде регионов, в том числе в Карелии, выполнение целевых показателей было продолжено. Причиной стали ранее неучтенные аварийные квадратные метры, которые были выявлены в республике лишь в сентябре 2017 года. Финансовые средства на реализацию завершающего этапа программы республика получила в 2018 году.

Кроме того, были взяты на контроль дома, строительство которых началось в 2015-2016 годах, но не было завершено из-за недобросовестных подрядчиков. С ними государственные контракты были расторгнуты и объявлены новые аукционы на приобретение жилых помещений.

За этот год в республике была проделана масштабная работа - конкурсные процедуры, поиск подрядчиков, активное строительство новых домов. Начиная с начала 2018 года и до конца декабря будет расселено более 57 тысяч кв.м аварийного жилья. Уже введены в эксплуатацию 5 домов в Петрозаводске, Кеми, Беломорске и поселке Матросы. Также сейчас идет приемка работ еще в 11 новостройках Петрозаводска, Сортавала, Кеми, поселках Рускеала и Шелтозеро. Таким образом, до конца года целевые показатели программы переселения в республике будут выполнены полностью.