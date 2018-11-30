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Новости. Общество
15:00, 30 Ноября 2018
фото: pixabay

До наступления срока уплаты имущественных налогов осталось меньше недели

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В понедельник, 3 декабря, последний день для оплаты физическими лицами налогов на имущество, землю и транспорт за 2017 год.

Некоторые граждане, помимо имущественных налогов, увидят в уведомлении еще один налог – налог на доходы физических лиц. Это коснется тех налогоплательщиков, в отношении которых налоговый агент (организация или индивидуальный предприниматель) представил в инспекцию сообщение о факте выплаты дохода, с которого налог на доходы физических лиц не удержан.

Оплату можно произвести при личном посещении любого банковского отделения, посредством онлайн-банкинга, с помощью электронных сервисов Федеральной налоговой службы "Заплати налоги" и "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Обращаем внимание, что уплату налогов за несовершеннолетних детей осуществляют родители, являющиеся их законными представителями.

Если вы являетесь собственником движимого или недвижимого имущества и по каким-либо причинам еще не получили уведомление на уплату налогов, за его получением можно обратиться в любую налоговую инспекцию.

Помните, при неуплате исчисленных сумм налогов в установленный срок, вам придется уплатить не только сумму налоговой задолженности, но и пени за каждый день просрочки платежа. Кроме того, образовавшаяся задолженность может повлечь за собой комплекс мер принудительного взыскания и стать причиной ограничения выезда за границу.

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