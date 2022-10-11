До окончания срока уплаты имущественных налогов у жителей Карелии осталось два дня

Гражданин, не уплативший налоги вовремя, со 2 декабря 2022 года становится должником.

1 декабря 2022 года – последний день своевременной уплаты налогов на имущество физлиц за 2021 год, напомнили в Управлении Федеральной Налоговой службы по Карелии.

Уплатить «личные» налоги необходимо всем владельцам налогооблагаемого имущества, получившим налоговые уведомления - за квартиры, дома, дачи и гаражи, личные автомобили и земельные участки, а также налог на доходы, не удержанный налоговым агентом.

В этом году обязанность по уплате имущественных налогов возникла более чем у 360 тысяч жителей Карелии, и почти половина уведомлений была получена ими в электронном виде через сервисы ФНС. Тем, кто ещё не перешёл на дистанционное взаимодействие с налоговой службой, уведомления высылались заказными письмами через почтовые отделения.

Оплатить налоги можно в платежных терминалах, банках, почтовых отделениях – по Q-коду, по уникальному идентификатору налоговых начислений (УИНу) и банковским реквизитам.

Что делать, если уведомление не получено? Как вовремя заплатить имущественные налоги, не становясь должником?

Плательщик может обратиться в любое ближайшее налоговое подразделение Карелии для получения дубликата уведомления. Кстати, по истечении срока уплаты, то есть, после 1 декабря, вместо уведомлений в налоговой службе гражданин уже сможет получить только квитанцию с указанием налоговой задолженности.

Налог удобно и быстро можно уплатить через сервисы налоговой службы.

- Одним из наиболее комфортных способов уплаты остается «Личный кабинет» налогоплательщика, - уточняет начальник отдела оказания госуслуг УФНС России по РК Татьяна Сазонова, - напомню, что для входа в сервис можно, как и раньше, воспользоваться учетной записью портала Госуслуг. Также удобно отправить платежи через сервис на сайте ФНС «Уплата налогов и пошлин», где предложены различные варианты оплаты как за себя, так и за третьих лиц. Можно оплатить налоги в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

Отметим, что выбор способа не повлияет на срок исполнения обязанности по уплате налога. Платежи проходят своевременно, а датой уплаты налога считается именно та, в которую произведен платеж, даже, если это поздний вечер 1 декабря – последний срок уплаты имущественных налогов.

«Но, конечно, в случае электронного способа платеж осуществляется практически в онлайне, говорит Татьяна Сазонова, - пользователи «Личного кабинета» отмечают, что соответствующий платеж оперативно засчитывается в бюджетную систему, что актуально с учетом наступления срока».

Налоговики Карелии призывают граждан оплатить налоги в срок, избежав таких последствий, как начисление пени за каждый день просрочки, судебное разбирательство, удержание долга из заработной платы, пенсии и иных периодических платежей, а также негативное влияние публичной информации об исполнительном производстве на итоги рассмотрения заявок при получении кредитов и арест имущества.