Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43

До окончания срока уплаты имущественных налогов у жителей Карелии осталось два дня

Новости. Общество
16:04, 30 Ноября 2022
фото: © УФНС

Новости партнеров

Гражданин, не уплативший налоги вовремя, со 2 декабря 2022 года становится должником.

1 декабря 2022 года – последний день своевременной уплаты налогов на имущество физлиц за 2021 год, напомнили в Управлении Федеральной Налоговой службы по Карелии.

Уплатить «личные» налоги необходимо всем владельцам налогооблагаемого имущества, получившим налоговые уведомления - за квартиры, дома, дачи и гаражи, личные автомобили и земельные участки, а также налог на доходы, не удержанный налоговым агентом.

В этом году обязанность  по уплате имущественных налогов возникла более чем у 360 тысяч жителей Карелии, и почти половина уведомлений была получена ими в электронном виде через сервисы ФНС. Тем, кто ещё не перешёл на дистанционное взаимодействие с налоговой службой, уведомления высылались заказными письмами через почтовые отделения.

Оплатить налоги можно в платежных терминалах, банках, почтовых отделениях – по Q-коду, по уникальному идентификатору налоговых начислений (УИНу) и банковским реквизитам.

Что делать, если уведомление не получено? Как вовремя заплатить имущественные налоги, не становясь должником? 

Плательщик может обратиться в любое ближайшее налоговое подразделение Карелии для получения дубликата уведомления. Кстати, по истечении срока уплаты, то есть, после 1 декабря, вместо уведомлений в налоговой службе гражданин уже сможет получить только квитанцию с указанием налоговой задолженности.

Налог удобно и быстро можно уплатить через сервисы налоговой службы.   

- Одним из наиболее комфортных способов уплаты остается  «Личный кабинет» налогоплательщика, - уточняет начальник отдела оказания госуслуг УФНС России по РК Татьяна Сазонова, - напомню, что для входа в сервис можно, как и раньше, воспользоваться учетной записью портала Госуслуг. Также удобно отправить платежи через сервис на сайте ФНС «Уплата налогов и пошлин», где предложены различные варианты оплаты как за себя, так и за третьих лиц. Можно оплатить налоги в мобильном приложении «Налоги ФЛ». 

Отметим, что выбор способа не повлияет на срок исполнения обязанности по уплате налога.  Платежи проходят своевременно, а датой уплаты налога считается именно та, в которую произведен платеж, даже, если это поздний вечер 1 декабря – последний срок уплаты имущественных налогов.

«Но, конечно, в случае электронного способа платеж осуществляется практически в онлайне, говорит Татьяна Сазонова, - пользователи «Личного кабинета» отмечают, что соответствующий платеж оперативно засчитывается в бюджетную систему, что актуально с учетом наступления срока».

Налоговики Карелии призывают граждан оплатить налоги в срок, избежав таких последствий, как начисление пени за каждый день просрочки, судебное разбирательство, удержание долга из заработной платы, пенсии и иных периодических платежей, а также негативное влияние публичной информации об исполнительном производстве на итоги рассмотрения заявок при получении кредитов и арест имущества. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2022, 15:55
«Дети плакали, пассажиры кричали» — шок-поездку устроил водитель автобуса в Петрозаводске
23.11.2022, 15:57
Гость из Финляндии на Tesla «творил дичь» в центре Петрозаводска
25.11.2022, 16:39
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Петрозаводском
27.11.2022, 14:44
Военком Петрозаводска рассказал о сложностях призывной кампании
25.11.2022, 09:23
Гражданин России и Финляндии рискнул свободой ради пенсии за службу в районах Крайнего Севера
24.11.2022, 15:17
Пришелец на ледяных лапах приполз в поселок Карелии (ФОТО)

Чтиво

29.11.2022 11:00
Уроки выживания
Человек с другой планеты
Как художнику жить в маленьком промышленном городе, поговорили с новым гостем рубрики «Уроки выживания», фотографом Ириной Назаровой из Сегежи.
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
14.11.2022 15:09
«Стать звездой в Петрозаводске невозможно»
11.11.2022 13:16
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.