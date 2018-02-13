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Новости. Общество
12:24, 13 Февраля 2018

Добивающиеся выплат "северных" сверх МРОТ жители Карелии сталкиваются с сопротивлением властей

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Депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина рассказала о многочисленных обращениях граждан из ряда населенных пунктов с жалобами на препятствия в судах при попытке выбить недополученную зарплату за год.

Массовые иски в суды начали поступать после решения Конституционного суда РФ, который признал незаконной прежнюю методику начисления зарплат, приравненных к МРОТ. До сих пор такие зарплаты начислялись с учетом северных надбавок. Суд постановил, что надбавки надо прибавлять к размеру МРОТ. Для простых работников это означает повышение зарплаты. Для бюджетов регионов и бизнес-компаний нововведение оборачивается колоссальными затратами.

Работники предприятий из районов республики сообщают, что их судебные процессы приостановлены, и перспективы дальнейших тяжб становятся все более туманными.

По словам Лопаткиной, обращения к ней поступили из Суоярви, Калевалы и поселка Лоухи. Некоторые из граждан, написавшие депутату, уже выиграли суды и добились перерасчета по зарплате, но не уверены, что в итоге получат свои деньги. Дело в том, что органы местной власти пытаются оспорить решения судов, чтобы не выплачивать своим жителям крупные суммы по перерасчетам.

"Мне за людей обидно, что дав им такую надежду, теперь, возможно, будет другая позиция судов", - говорит Анна Лопаткина.

Продолжение – по ссылке.

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Комментарии

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Кузьма
2018-02-13 15:41:25
А в Норвегии,просто интересно, есть "северные"? или только в нашей стране такая "роскошь",может просто платить людям ЗАРПЛАТУ,а не подачки?
deep
2018-02-13 15:53:28
Кузьма, В Норвегии ВСЕ деньги от природных ресурсов идут в фонд благоденствия, примерно так, каждый получает от углеводородов долю прибыли, при рождении ребенка платят, за счет этого, и не слАбо. живут по человечески!
Плейшнер
2018-02-13 14:09:57
Какое там сопротивление ??? Просто денег нет в местных бюджетах на эти цели. Лопаткиной нужно не обижаться , а понять в чём проблема и помочь с финансами.
кир
2018-02-13 12:27:10
"Капитализм епта". Из собрания сочинений Циника.
циник
2018-02-13 12:48:30
кир, Именно так. Для общего образования и чтобы понимать процессы происходящие в стране советую "Справочник Познера" на Ютубе. Вроде 6 выпуск вышел.
кир
2018-02-13 15:37:14
циник, спасибо. Посмотрю.
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