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Доблесть и слава: еще один патриотический центр обрёл дом в Петрозаводске

Новости. Общество
11:15, 20 Апреля 2021
фото: РИА Новости
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Теперь в столице Карелии есть не только Центр воинской славы, но и Центр воинской доблести, который поддержали "Ночные волки".

Петрозаводский городской совет заявил, что место для размещения Центра воинской доблести Карелии найдено. Музейная экспозиция будет располагаться в здании Специализированной школы искусств в Петрозаводске. 

Сообщается, что экспозиция будет рассказывать «о страницах военной истории Карелии ХХ столетия». Объект будет расположен в цокольном этаже Специализированной школы искусств на улице Ленинградской. Договор аренды подписан. Сообщается, что проект поддержали общественные организации «Ночные волки Карелии» и «Ветераны боевых действий России». В ближайшее время на средства Фонда «Эстафета поколений» в помещениях Центра будет проведён ремонт, после чего авторы идеи приступят к работе над экспозицией.

Ранее сообщалось, что с инициативой создания Центра воинской доблести Карелии выступили депутаты Александр Анишин и Елизавета Васильева, коллекционер военной униформы Валерий Лазарев, а также сопредседатель КРОФ «Эстафета поколений», историк-поисковик Илья Герасев.

Тогда же авторы инициативы обратились к собственникам городских площадей с просьбой оказать им помощь в предоставлении помещения общей площадью 250 — 350 квадратных метров. Сейчас сообщается, что найти территорию для нового патриотического центра помогло карельское правительство.

Предполагается, что основу экспозиции составят находки поисковиков Фонда «Эстафета поколений», а также вещи из коллекции Валерия Лазарева.

Напомним,  карельской столице уже функционирует Центр воинской славы Петрозаводска, открытый летом 2018 года.

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Комментарии

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