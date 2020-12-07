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В Петрозаводске ищут помещение для Центра воинской доблести Карелии

Новости. Общество
09:56, 08 Декабря 2020
фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев
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Депутаты Петросовета и поисковики предложили создать в столице Карелии еще один военный музей.

С инициативой создания Центра воинской доблести Карелии выступили депутаты Александр Анишин и Елизавета Васильева, известный в России коллекционер военной униформы Валерий Лазарев, а также сопредседатель КРОФ "Эстафета поколений" историк, поисковик Илья Герасев, сообщили в Петросовете.

"Сама идея открыть в Петрозаводске подобный небольшой музей, в котором будут отражены все героические страницы Карелии в ХХ столетии с уклоном на советско-финляндскую войну 1939-1940 годов, зрела очень давно, но окончательно оформилась на торжественном закрытии Всероссийской акции "Вахта памяти". Организаторами данного мероприятия выступили Роспатриотцентр и Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и правительства республики. Проект "Рубежи Петрозаводска" и музей под открытым небом удостоился высокой оценки специалистов из разных уголков России. Представители поискового сообщества России были впечатлены масштабом деятельности фонда, к нам поступило большое количество положительных отзывов и предложений сотрудничества со всей страны, даже с Камчатки. Они же на мероприятии рекомендовали создать Центр воинской доблести Карелии, что в результате и побудило всерьез задуматься о создании в нашем городе подобной экспозиции", - рассказывает депутат Петросовета, председатель КРОФ "Эстафета поколений" Александр Анишин.

По словам Александра Анишина, реализацией данного проекта займется команда единомышленников, у которых уже есть богатый опыт организации военно-исторических экспозиций.

"В настоящее время общая концепция музейного комплекса уже разработана. Основу экспозиции составят ценные находки поисковиков Фонда "Эстафета поколений", а также уникальные подлинные вещи из коллекции Валерия Лазарева. Главный организационный вопрос, который предстоит решить на данном этапе, - поиск помещения. В связи с этим хочется обратиться ко всем собственникам с просьбой оказать помощь в предоставлении помещения общей площадью 250 – 350 квадратных метров для создания Центра воинской доблести Карелии. Расходы по коммунальным платежам фонд "Эстафета поколений" возьмет на себя", - отмечает Александр Анишин.

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