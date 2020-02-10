Доброцентр Карелии набирает волонтеров для первенства по фигурному катанию

Основные задачи: встреча гостей, работа со зрителями, а также сопровождение спортсменов, контроль раздевалок.

С 25 по 26 февраля в Петрозаводске в СК "Луми" состоится первенство Петрозаводска по фигурному катанию "Весенняя карусель".

Для проведения соревнований необходима помощь волонтеров, сообщили в паблике Ресурсного центра добровольчества Карелии.

"Стать волонтером соревнований – это возможность наблюдать за фигурным катанием из самых удобных мест, общение со спортсменами, а также возможность покататься в СК "Луми" в свободное от соревнований время", – сообщается в паблике.

Заявки принимаются на портале "Добровольцы россии" до 19 февраля.