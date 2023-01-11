Доброволец из Карелии погиб в ходе специальной военной операции

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким погибшего в зоне СВО жителя Пряжинского района Юрия Копача.

Как пишет руководитель республики на своей странице в соцсети, Юрий Копач был добровольцем, стрелком мотострелкового взвода.

«Наш земляк, житель Пряжинского района погиб в ходе СВО, — пишет Артур Парфенчиков. — Самые искренние соболезнования родным и близким Юрия, его маме — Зое Петровне Копач. Скорбим. Будем помнить».