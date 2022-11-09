Добровольцев из Карелии уволили из воинских частей за пьянство

Некоторые участники спецоперации были отправлены домой в Карелию из-за пагубных привычек.

Военный комиссар республики Андрей Артемьев признался в ходе прямой линии 9 ноября, что даже в подразделениях «Онего» и «Ладога» были люди, которые приказом командира части по той или иной причине были уволены.

«Уволены по различным причинам, основаниям. Прежде всего из-за постоянных злоупотреблений», - сообщил военком.

При этом, по словам Андрея Артемьева, люди в период прохождения военной службы по мобилизации начинают меняться.

«Уходит праздность, определенные злоупотребления. Если попытки какие-то есть на первых неделях, первых месяцах, то дальше они остаются в прошлом. Человек четко осознает, для чего он живет, к чему он стремится, что он должен.

Есть такой доброволец. Фамилию называть не буду. У него четверо или пятеро детей. Но, к сожалению, от пагубной привычки избавлялся уже только там. Сейчас воюет, добросовестно воюет», - рассказал военный комиссар.