Артур Парфенчиков вручил награды добровольцам Карелии

Глава республики наградил жителей медалями и благодарственными письмами.

Глава Карелии вручил награды добровольцам региона, сообщили в официальном паблике республики.

Медали «За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности» удостоены: Людмила Коркачева — Олонецкий муниципальный Доброцентр, Раиса Мусиенко — руководитель геронтоволонтерской службы «Открытые сердца», Ирина Строганова — обучает первой помощи.

Почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия» отмечена Юлия Филиппова. Более 30 человек награждены почетной грамотой правительства Карелии и благодарственными письмами.

Спасибо вам, друзья, и всем, кто своим трудом, самоотверженностью и добротой делает мир лучше!

— написал на своей странице Артур Парфенчиков.