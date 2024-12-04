Артур Парфенчиков вручил награды добровольцам Карелии

Глава республики наградил жителей медалями и благодарственными письмами.
Глава Карелии вручил награды добровольцам региона, сообщили в официальном паблике республики.
Медали «За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности» удостоены: Людмила Коркачева — Олонецкий муниципальный Доброцентр, Раиса Мусиенко — руководитель геронтоволонтерской службы «Открытые сердца», Ирина Строганова — обучает первой помощи.
Почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия» отмечена Юлия Филиппова. Более 30 человек награждены почетной грамотой правительства Карелии и благодарственными письмами.
Спасибо вам, друзья, и всем, кто своим трудом, самоотверженностью и добротой делает мир лучше!
— написал на своей странице Артур Парфенчиков.
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