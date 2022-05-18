Добровольцы отреставрируют восемь деревянных храмов в Карелии

Участники добровольческого проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» запланировали 15 экспедиций в Карелию.

Более 200 добровольцев из разных городов России приедут этим летом в республику. В рамках проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» на сезон 2022 года в Карелии запланировано 15 экспедиций. Работы будут проводиться в 8 храмах и часовнях, сообщили участники проекта.

Добровольческий проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» занимается сохранением уникальных памятников на Русском Севере. Силами добровольцев проводятся противоаварийные и реставрационные работы в деревянных храмах и часовнях, находящихся под угрозой разрушения. За 15 лет существования проекта было организовано более 450 волонтерских экспедиций, в 168 храмах и часовнях проведены работы.

Ранее сообщалось, участники экспедиции в рамках добровольческого проекта займутся подготовкой стройматериалов для реставрации деревянной часовни XVIII столетия в Пудожском районе.