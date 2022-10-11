Добровольцы, участвующие в спецоперации, получат статус ветеранов

По новому закону добровольцы спецоперации получат статус ветеранов боевых действий.

Госдума приняла закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, сообщает РИА Новости. В пояснительной записке сказано, что речь идет об отрядах, созданных по решению госорганов, содействующих «выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции».

Для добровольцев, получивших ранения на спецоперации, новый закон устанавливает статус инвалида боевых действий.

Авторы законопроекта – депутаты от всех фракций, группа сенаторов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон, согласно которому добровольцы приравниваются к военнослужащим, действует в России с ноября. Он предполагает социальные гарантии и денежное довольствие для добровольцев не ниже, чем у контрактников на аналогичных должностях.