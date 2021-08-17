Добровольцы восстановили старинную часовню на берегу Онежского озера в Карелии

Добровольцы проекта «Общее дело» завершили работы на часовне Николая Чудотворца в Кондопожском районе, сообщили в правительстве Карелии.

В деревне Мелойгуба Кондопожского района завершилась экспедиция проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», в ходе которой добровольцы закончили начатые в прошлом году восстановительные работы на часовне Николая Чудотворца.

Участниками экспедиции проделана большая работа по укреплению фундамента и крыши звонницы. Силами добровольцев были отремонтированы двери, застеклены окна, покрашена крыша и шатер, на котором возведен крест. Внутри часовни установлен отреставрированный иконостас и иконы.

На прилегающей к храму территории волонтеры навели порядок, удалив старые кустарники. Неподалеку от часовни на берегу Уницкой губы Онежского озера участники экспедиции завершили начатое в прошлом году строительство деревянного причала и установили информационный стенд.

Ранее в этом году добровольцы выполнили противоаварийные и консервационные работы еще на двух объектах: часовне Казанской Божьей матери в деревне Пялозеро Пудожского района и Храме Илии Пророка в деревне Поле Медвежьегорского района.

Участники проекта выразили благодарность за консультационную и методологическую поддержку Всероссийскому центру сохранения деревянного зодчества им. В. С. Рахманова и лично Александру Юрьевичу Любимцеву, который не только поддерживал добровольцев дистанционно, но и приезжал на объект и работал вместе с командой.