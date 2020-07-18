Добрые люди собрали 500 тысяч рублей на жилье выселенной на улицу учительнице в Петрозаводске

Неравнодушные люди помогли купить комнату Нине Туга, которую собственник выселил на улицу из общежития, где она прожила почти четверть века.

В группе помощи Нине Туга, которую создали друзья и коллеги, сообщается, что благодаря помощи неравнодушных людей удалось собрать полмиллиона рублей для приобретения жилья выселенной на улицу учительнице Нине Туга.

"505300 – сбор закрыт!" - сообщают организаторы.

По словам активистов, на сегодняшний день удалось оформить все документы на покупку комнаты в 13 кв.м для Нины Туга.

"Теперь у меня есть свое жилье – маленькая комната – своя, из которой меня никто не выгонит", - сказала Нина Туга и обратилась со словами благодарности ко всем, кто помогал собирать деньги, поддерживал ее в трудную минуту и верил в успех и доброту.

Напомним, Нина Туга всю жизнь проработала учителем начальных классов в Петрозаводске. После тяжелой болезни вынуждена была уйти с работы. Более 20 лет она прожила в общежитии на Володарского, 44.

На сегодняшний день собственник общежития - компания "Петрозаводскстрой" начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма.

Первой, кто отправился на улицу, стала 61-летняя Нина Туга, единственным источником дохода которой является пенсия в 13 тысяч рублей.

Купить жилье или снять квартиру с таким доходом нет возможности, кредит также не дают.

Друзья и коллеги создали в Сети группу помощи Нине Туга, где объявили сбор денег на покупку ей постоянного жилья, а пока общими усилиями неравнодушных людей и при поддержке министра образования Карелии Романа Голубева удалось найти бывшей учительнице временный угол.

Как Нина Туга оказалась в такой ситуации, читайте здесь.