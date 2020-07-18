890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В воскресенье воздух в Карелии прогреется до +27 градусов
18.07.2020 17:00
Ханцевич временно возглавил горсовет Петрозаводска после задержания Боднарчука 15
18.07.2020 13:58
В лесу под Петрозаводском нашли труп мужчины, погибшего весной 1
18.07.2020 12:33
В Петрозаводске нашли директора для лицея, где руководители увольнялись со скандалом 1
18.07.2020 14:45
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта 3
18.07.2020 17:30
Суд арестовал обвиняемого во взятке председателя горсовета Петрозаводска Боднарчука (СРОЧНО) 19
18.07.2020 15:14

Добрые люди собрали 500 тысяч рублей на жилье выселенной на улицу учительнице в Петрозаводске

Новости. Общество
09:37, 19 Июля 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Неравнодушные люди помогли купить комнату Нине Туга, которую собственник выселил на улицу из общежития, где она прожила почти четверть века.

В группе помощи Нине Туга, которую создали друзья и коллеги, сообщается, что благодаря помощи неравнодушных людей удалось собрать полмиллиона рублей для приобретения жилья выселенной на улицу учительнице Нине Туга.

"505300 – сбор закрыт!" - сообщают организаторы.

По словам активистов, на сегодняшний день удалось оформить все документы на покупку комнаты в 13 кв.м для Нины Туга.

"Теперь у меня есть свое жилье – маленькая комната – своя, из которой меня никто не выгонит", - сказала Нина Туга и обратилась со словами благодарности ко всем, кто помогал собирать деньги, поддерживал ее в трудную минуту и верил в успех и доброту.

Напомним, Нина Туга всю жизнь проработала учителем начальных классов в Петрозаводске. После тяжелой болезни вынуждена была уйти с работы. Более 20 лет она прожила в общежитии на Володарского, 44.

На сегодняшний день собственник общежития - компания "Петрозаводскстрой" начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма.
Первой, кто отправился на улицу, стала 61-летняя Нина Туга, единственным источником дохода которой является пенсия в 13 тысяч рублей.

Купить жилье или снять квартиру с таким доходом нет возможности, кредит также не дают.

Друзья и коллеги создали в Сети группу помощи Нине Туга, где объявили сбор денег на покупку ей постоянного жилья, а пока общими усилиями неравнодушных людей и при поддержке министра образования Карелии Романа Голубева удалось найти бывшей учительнице временный угол.

Как Нина Туга оказалась в такой ситуации, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-07-19 09:48:58
Теперь ей весь Мир завидует,даже Бондарчук.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

17.07.2020 14:13
Обществоведение
Свалка с видом на память
В карельском поселке Сергиево свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 2
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 5
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
Вся аналитика

Чтиво

17.07.2020 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»