"Добрый шкаф" дежурит сегодня в Петрозаводске на Кукковке

Мобильный пункт будет принимать вещи для малоимущих у торгового центра "Добрыня".

Сегодня продолжается очередная общегородская акция по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Добрый шкаф".

С 18 до 20 часов у торгового центра "Добрыня" (ул. Ровио, 11) будет работать мобильный пункт – автомобиль газель с эмблемой центра "Истоки".

Организаторы акции просят приносить чистые и готовые к использованию вещи. Нижнее белье принимается только новое, а обувь – со шнурками, исправными замками, подошвами. Если вещей много – желательно их рассортировать: отдельно мужское, отдельно женское, отдельно детское. Также пакеты с отсортированными вещами просят снабдить подписями.

Уточнить информацию об акции можно по телефонам: 782-781, 713-579.