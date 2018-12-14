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Новости. Общество
07:15, 14 Декабря 2018

Дочь Юрия Дмитриева рассказала, как он чувствует себя в СИЗО

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Дочь историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии, рассказала, как он чувствует себя в СИЗО, и передала от него поздравления с Новым годом.

"Ну вот и повидался Егор с папой, - рассказала Екатерина Клодт, дочь Юрия Дмитриева. - Стоя в общем коридоре, я лишь смогла проводить брата взглядом, до той скамеечки, где обычно сижу, когда прихожу к папе… Час свидания мне казался вечностью. Я очень хотела узнать, как он там... Я даже завидовал брату, что он его видит, а я нет... Ну это то, что касается моих ощущений...

Теперь о главном! Папа чувствует себя хорошо. Передаёт всем огромный привет и поздравляет всех с наступающими праздниками! Всем крепости духа! Очень рад письмам и ждёт ещё писем и фотографий. Выражает всем огромную благодарность за поддержку! Со всеми, кто сможет приехать, увидится 18-го, а тем, кто не сможет - низкий поклон... Он чувствует вашу поддержку и это вселяет в него силы держаться стойко и дальше!"

Напомним, в апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовал суд. 9 октября судья Александр Мерков объединил два уголовных дела Дмитриева в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Также, по версии следствия, с 2012 по 2016 год Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Правозащитник не признает себя виновным. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

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