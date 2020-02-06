Дочь Кайдалова: "Возможно, он был избит" (ВИДЕО)

Дочь задержанного при получении взятки главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова просит о помощи.

28-летняя Карина Кайдалова выложила в Инстаграме видео, в котором просит помощи. По словам девушки, уведомления об аресте отца и его местонахождении семье предоставлено не было. Только собственными силами Кайдаловым удалось узнать, что он находится в городской больнице города Петрозаводска, кардиологическом отделении.

"В каком он состоянии, нам неизвестно. Возможно, он был избит. Адвокатов к нему не допускают. Информации никакой нет. Все процессуальные моменты, которые должны были быть соблюдены, нарушены полностью. Наши права нарушены. Очень вас прошу распространить это видео и помочь мне найти справедливость, потому что в такой ситуации может оказаться каждый из нас", - уверена Карина Кайдалова.

Напомним, в столице Карелии днем 6 февраля был задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника задержали при получении части взятки в 300 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере". По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года замдиректора по строительству аэропорта "Петрозаводск" вместе с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелии Алексеем Кайдаловым получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Как стало известно "Столице на Онего", Кайдалов пожаловался сегодня на ухудшение самочувствия и был доставлен под охраной в Больницу скорой медицинской помощи.