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Дочь Кайдалова: "Возможно, он был избит" (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:23, 07 Февраля 2020
фото: © instagram.com/kkaidalova
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Дочь задержанного при получении взятки главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова просит о помощи.

28-летняя Карина Кайдалова выложила в Инстаграме видео, в котором просит помощи. По словам девушки, уведомления об аресте отца и его местонахождении семье предоставлено не было. Только собственными силами Кайдаловым удалось узнать, что он находится в городской больнице города Петрозаводска, кардиологическом отделении.

"В каком он состоянии, нам неизвестно. Возможно, он был избит. Адвокатов к нему не допускают. Информации никакой нет. Все процессуальные моменты, которые должны были быть соблюдены, нарушены полностью. Наши права нарушены. Очень вас прошу распространить это видео и помочь мне найти справедливость, потому что в такой ситуации может оказаться каждый из нас", - уверена Карина Кайдалова.

Напомним, в столице Карелии днем 6 февраля был задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника задержали при получении части взятки в 300 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере". По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года замдиректора по строительству аэропорта "Петрозаводск" вместе с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелии Алексеем Кайдаловым получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Как стало известно "Столице на Онего", Кайдалов пожаловался сегодня на ухудшение самочувствия и был доставлен под охраной в Больницу скорой медицинской помощи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-07 16:38:05
Почему таксиста не взяли, который руки поднял при задержании фигуранта? Видимо, налог не платит и лицензии нет. Опять выборочный классовый и социальный подход. :)
ppppp
2020-02-07 17:12:28
кир, :)
ppppp
2020-02-07 16:22:01
Если он в больнице, то о каком адвокате вообще может идти речь? В ИВС или в СИЗО отправят - вот там адвокат добро пожаловать. И зачем распространять видео? С какой целью, девушка?
sergo
2020-02-07 16:36:13
ppppp, у социума в котором вращается эта дама, инстаграм головного мозга. По другому они просто не умеют.
Саныч
2020-02-07 16:12:22
Как там в Испании?
sergo
2020-02-07 15:46:12
Глупая девушка.
В большинстве своем, население не любит чиновников на генетическом уровне.
И просить помощи для чиновника, это вызывать еще большее злорадство.
новый
2020-02-07 15:36:53
Всенепременно. Блинами за обедом по щекам нахлестали.
Вася
2020-02-07 15:32:23
На какой счет деньги высылать?
Гостья
2020-02-07 15:34:39
Вася,

Испанский????.
Сеня
2020-02-07 15:32:02
Хоть не убили при задержании и то ладно .
Сеня
2020-02-07 15:27:09
крокодильи слезы... засуетилась
кир
2020-02-07 15:26:35
Сомневаюсь и не верю ей нисколечко.
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