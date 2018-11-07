Дочь Мадонны пришла на вечеринку без нижнего белья

Лурдес Леон шокировала гостей светского приема обнаженным телом и небритыми подмышками

В Нью-Йорке прошла церемония вручения модной премии CFDA/Vogue Fashion Fund. Каждый год популярный журнал Vogue вместе с Советом модных дизайнеров США вручает награды самым перспективным молодым кутюрье, пишет "Комсомольская правда".

Среди гостей была и 22-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон. Наследница певицы выбрала для светского приема столь неоднозначный наряд. Она появилась на красной дорожке в белом прозрачном платье, под которым у нее не было нижнего белья.



Vogue Fashion Fund Event

По своему обыкновению, Лурдес не стала брить ноги и подмышки, в чем убедились многочисленные гости вечеринки. Девушка давно известна своим бодипозитивом: Лурдес считает, что бритвенный станок придуман исключительно для мужчин.



Vogue Fashion Fund Event