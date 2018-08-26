Дочь Маликова обвинили в использовании фотошопа из-за "возбуждающего" снимка в купальнике

Дочь певца Дмитрий Маликова Стешу Маликову раскритиковали за яркое фото с пляжа.

Как пишут "Дни.ру", снимок, на котором 18-летняя дива предстала в ярко-желтом купальнике, сейчас активно обсуждается как поклонниками, так и недоброжелателями.

Стеша Маликова показала поклонникам фото, сделанное во время отдыха на песчаном пляже. Модель выбрала яркий купальник, в котором позировала ради удачной фотографии.

Однако под постом в Instagram девушке удалось собрать не только восторженные комплименты. Злые языки заподозрили Стешу в использовании фотошопа и обрушились на нее с критикой.

Недоброжелатели утверждают, что толщина ее рук, а также лицо и размер талии постоянно меняются. При этом преданные поклонники Маликовой встали на защиту кумира, заявив, что хейтеры просто перевозбудились при виде красавцы и кинулись выражать свои эмоции, отметили "Дни .ру".