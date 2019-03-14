Дочь теннисиста Кафельникова позировала топлес

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Алеся Кафельникова с начала года живет на Бали. Модель порадовала поклонников новыми кадрами с острова в Индонезии.
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова снялась в смелой фотосессии на фоне заката. Алеся позировала топлес в шортах, прикрывая грудь коленями, пишет Cosmopolitan.
"Естественная красота", – подписала снимок модель.
Кафельникова сфотографировалась и стоя, накинув бежевую рубашку. Она также примерила необычный головной убор с перьями. Экзотичности снимку добавили светло-голубые волосы девушки и загорелое тело.
Алесю снимал московский фотограф Van Vorobei. Подписчики оценили снимки, назвав их атмосферными.
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