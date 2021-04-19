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Дочернее предприятие водочной компании расширяет производство антисептиков в Петрозаводске

Новости. Экономика
15:38, 20 Апреля 2021
фото: Минэкономразвития РК
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Владелец ПЛВЗ «Петровский» - компания «Алковорлд» - намерена расширить производство антисептиков на своем дочернем предприятии для медучреждений Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

В прошлом году, когда резко вырос спрос на антисептики, «Алковорлд» создал предприятие «Онега Премиум» для производство такой продукции. Предприятие выпускает спрей и гель под торговой маркой SeptActive (СептАктив) на основе этилового спирта.

О развитии этого направления в деятельности компании читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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zanoza
2021-04-20 16:14:11
Критик очень доволен, теперь можно не только боярой баловаться, но и антисептиком местного разлива :)
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