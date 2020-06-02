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Доход главы Петрозаводска вырос в прошлом году на 376 тысяч рублей

Новости. Общество
16:00, 03 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Имущественное положение мэра за это время не изменилось.

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник задекларировала свой прошлогодний денежный доход в размере 2 миллионов 114 тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом он вырос на 376 тысяч. Имущественное положение мэра за минувший год не изменилось: Мирошник по-прежнему владеет только квартирой площадью 50,1 квадратных метра и кладовой площадью 4,1 метра.

Супруг главы Петрозаводска оказался богаче. Его денежных доход за 2019 год с учетом продажи имущества составил 4 миллиона 587 тысяч рублей. Мужу Мирошник принадлежит также квартира площадью 53,4 квадратных метра, треть квартиры площадью 65,5 квадратных метра, садовый участок площадью 1500 квадратных метров и автомобиль Skoda Kodiak. Кроме того, в пользовании супруга градоначальницы находится квартира площадью 48 квадратных метров.  

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