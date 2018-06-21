Доход главы УФАС в Карелии составил более 1,7 млн рублей

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Руководитель карельского управления ФАС России Артур Пряхин в 2017 году заработал 1 млн 762 тыс. 632 тыс. 34 копейки.
Такие сведения содержатся в декларации чиновника по итогам прошлого года.
В его собственности находятся три квартиры площадью 34,8, 47,2, 65,7 кв.м.
Его супруга заработала в 2017 году 391 тыс. 567 рублей 16 копеек. Она владеет земельным участком в 400 кв.м. и дачным домом на 47,2 кв.м.
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