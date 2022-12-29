Бизнесмен из Петрозаводска заплатит налоги в бюджет с дохода «мимо кассы»

Общая сумма неотраженной от торговли выручки, выявленной в ходе контрольной налоговой закупки, составила 2,5 миллиона рублей.

Именно такую сумму, полученную в 2022 году без применения контрольно-кассовой техники (ККТ), предпринимателю пришлось отразить в доходах, а позднее предстоит уплатить с данной суммы налог в бюджет.

Непробитый кассовый чек на товар или услугу может стоить компании дорого. Так, контрольная закупка, проведенная налоговиками на предмет применения ККТ и полноты учёта выручки в одном из торговых центров Петрозаводска, выявила нарушения в работе индивидуального предпринимателя, торгующего «в обход кассы» при безналичных расчетах с покупателями, рассказали в УФНС по Карелии.

«Предприниматель предпочел уточнить свои налоговые обязательства до этапа административного расследования, — говорит начальник отдела оперативного контроля УФНС по РК Евгения Круглова, — и сформировал чеки коррекции на сумму более 2,5 миллионов рублей выручки, полученной в 2022 году от покупателей без применения контрольно-кассовой техники».

Индивидуальный предприниматель с учетом смягчающих обстоятельств был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения, избежав штрафных санкций.

«Сформировать чеки коррекции на сумму выручки, полученной без применения ККТ и направить в налоговый орган информацию о произведенной корректировке расчетов целесообразнее до визита налогового инспектора», — напоминает Евгения Круглова.

В противном случае индивидуальному предпринимателю или организации грозят неприятные последствия — возбуждение административного производства и штрафные санкции.