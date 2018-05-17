Доход Парфенчикова снизился в 2017 году

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Глава Карелии Артур Парфенчиков в 2017 году заработал 7 миллионов 680 тысяч 754 рубля 37 копеек.
В том числе доход, полученный от сдачи московской квартиры в аренду – 3 млн 54 тыс. 900 рублей.
Его доход в 2017 году снизился на 127 тыс. 492 рубля в сравнении с предыдущим годом, когда высокопоставленный чиновник заработал 7 млн 808 тыс. 246 рублей 41 копейку.
Отметим, что в 2015 году Парфенчиков заработал 4 млн 914 тыс. 266 рублей.
В его собственности находятся земельный участок площадью 700 кв.м., дачный дом площадью 50 кв.м., квартира площадью 159,3 кв.м. В пользовании Парфенчикова находится помещение в 30,3 кв.м.
В декларации за 2017 год появился новый объект недвижимости – квартира в 102,9 кв.м.
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