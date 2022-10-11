Доходы бюджета Карелии без помощи Москвы в 2023 году по прогнозу вырастут на 4 млрд рублей

Проект бюджета Карелии на 2023 год предусматривает поступление собственных доходов в региональную казну в размере 46,2 млрд рублей без учета федеральной помощи.

Об этом сообщила сегодня министр финансов республики Елена Антошина на заседании правительства, где обсуждался проект закона о бюджете на 2023 и плановый период 2024–2025 годов.

Общий объем доходов с учетом финансирования из федерального бюджета прогнозируется на сумму 76,2 млрд рублей, а расходов — на 80 млрд.

Дефицит республиканского бюджета составит 3,8 млрд. рублей.

По словам Антошиной, 65% расходов будет направлена на социальные статьи бюджета — это около 52 млрд рублей.

В проект заложены, в том числе, расходы на повышение МРОТ и зарплаты бюджетников.