Доходы бюджета Карелии в 2022 году выросли без помощи Москвы

Собственные доходы бюджета Карелии за 10 месяцев 2022 года без учета федеральной помощи выросли на 1,7%.

Об этом сообщил Минфин республики.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов составила, что на 700 млн больше аналогичного периода прошлого года.

По оценке Минфина, основной прирост доходов был обеспечен за счет налога на доходы физических лиц — на 13,3%, акцизов — на 13,3%, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения — на 25,3%, налога на добычу полезных ископаемых — в 2 раза.