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Новости. Экономика
15:41, 22 Марта 2019
фото: © Фото из архива ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов

Доходы бюджета Карелии выросли за счет налога на прибыль

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Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии, без учета федерального финансирования, за январь-февраль 2018 года выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Минфина республики, общий объем собственных доходов казны по состоянию на 1 марта превысил 3 млрд рублей.

Прирост был обеспечен за счет поступлений по налогу на прибыль – на 14,8% к уровню аналогичного периода прошлого года, налогу на доходы физических лиц - на 14,1%, уплаты акцизов – в 1,8 раза.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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