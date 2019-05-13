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Новости. Общество
14:06, 13 Мая 2019
фото: "Республика" / Сергей Юдин

Доходы Парфенчикова в 2018 году выросли более чем на полмиллиона рублей

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Глава Карелии опубликовал сведения о доходах и имуществе за 2018 год.

Согласно декларации, Артур Парфенчиков заработал 8 миллионов 298 тысяч рублей (из них 3,3 миллиона от сдачи в аренду квартиры). Годом ранее доходы главы республики составляли 7 миллионов 680 тысяч рублей.

Кроме того, в собственности у Парфенчикова две квартиры площадью 159,3 и 102,9 кв.м. в совместной собственности дачный дом (50 кв.м.) и земельный участок (700 кв.м.).

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Комментарии

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Изя
2019-05-13 16:27:48
Просто многость забрался наш 'дружок' , а так как обычно , парралельная реальность , жизнь проходит в Витте . .
zanoza
2019-05-13 16:17:19
Кто в бараках вынужден стены укреплять болтами, а у кого квартиры сдаются за 3,3 млн. рублей . На всеобщем фоне обнищания региона, весь этот рост дохода главы этого региона вызывает возмущение.
Rmj
2019-05-13 16:23:52
zanoza, кто на что учился :)
Неравнодушный
2019-05-13 15:58:44
Завидный жених, со всеми удобствами.
Серж
2019-05-13 15:08:42
Во как , шикардос . Тут не Чехия , ниФинляндия , тут Россия клондайк . Учиться Мирошник надо , бабло зашибать в нищей республике .А про квартиру сдаваемую за 3,5 ляма чиновником , кто нибудь из органов пояснить , это как .
Rmj
2019-05-13 15:34:14
Серж, как-как, открыто и официально. Не умеете деньги зарабатывать - нечего других винить. :)
goo
2019-05-13 16:29:22
Rmj, декларация это не легализация. Напомню что Нелидов получил 9 лет всего за 5,5 млн.
goo
2019-05-13 14:17:58
Квартира все еще сдается за три ляма. Очень хорошая квартира.
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