Доходы Парфенчикова в 2018 году выросли более чем на полмиллиона рублей

Глава Карелии опубликовал сведения о доходах и имуществе за 2018 год.

Согласно декларации, Артур Парфенчиков заработал 8 миллионов 298 тысяч рублей (из них 3,3 миллиона от сдачи в аренду квартиры). Годом ранее доходы главы республики составляли 7 миллионов 680 тысяч рублей.

Кроме того, в собственности у Парфенчикова две квартиры площадью 159,3 и 102,9 кв.м. в совместной собственности дачный дом (50 кв.м.) и земельный участок (700 кв.м.).