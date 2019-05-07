"Дока" – подведены итоги регионального этапа конкурса

"РКС-Петрозаводск" подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства "Дока-2019".

На этом этапе определились лучшие специалисты "РКС-Петрозаводск", которые представят свои предприятия в финале конкурса в Благовещенске. Эта "Дока" стала для РКС восьмой по счету, и ровно столько же регионов со всей страны принимает участие в конкурсе профессионального мастерства. За звание лучших боролись машинисты экскаватора, водители автомобиля, сварщики, слесари, лаборанты, а с этого года в конкурсе участвуют и электромонтеры.

Конкурс – это отличная возможность проверить и улучшить свои профессиональные навыки, познакомиться с коллегами из других регионов, а еще это очень зрелищно! Экскаваторщики, как всегда, творят чудеса на огромных машинах (а вы смогли бы рисовать кистью на ватмане, управляя ковшом экскаватора?), в лаборатории химического анализа завораживают красотой колбочек и жидкостей необыкновенного цвета, а перед сварщиками открывается настоящее "звездное небо". Каждая профессия нашла своих зрителей и болельщиков! В прошлом году по итогам конкурса "РКС-Петрозаводск" стал лучшим предприятием среди регионов. И в этом году мы поздравляем победителей первого этапа конкурса и желаем им побед на "Доке" в Благовещенске.

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