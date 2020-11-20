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Доктор Мясников призвал "рыть котлован" для борьбы с коронавирусом

Новости. Общество
21:30, 20 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Песня
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Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал отрывок из своей книги, посвященной коронавирусу, в котором описал вариант действий для борьбы с инфекцией.

Медик отметил, что карантин сегодня нужен только ради снижения нагрузки на систему здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все кому суждено заболеть — так или иначе заболеют, карантин служит тому, что бы не заболели все разом!" — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он предложил представить ситуацию так, будто поток воды нужно уместить в котлован.

"И вот поток воды — это количество инфицированных больных. Котлован — емкость существующей системы здравоохранения. Чтобы не захлестнуло и вода не пошла через край, пытаются "закрутить кран", снизить поступление. То есть карантин. Да, при внезапно возникнувшей ситуации, другой альтернативы нет", — объяснил врач.

Однако, считает Мясников, коронавирус стал "бытом", поэтому, чтобы побороть его, нужно подойти с другой стороны.

"Теперь надо подойти с другого конца: рыть котлован побольше! Приспосабливать здравоохранение к новым условиям", — написал он.

Медик также рекомендовал поменять порядок подачи информации о COVID-19, так как число людей, которые вызывают скорую при температуре плюс 37,2, растет. Между тем другие начинают скупать лекарства, которые "совершенно им не нужны и откровенно вредны", в результате заболевшие из группы риска не могут получить медицинскую помощь и остаются без лекарств.

Далее Мясников предложил создать отдельную от скорой помощи службу перевозки инфекционных больных: по его мнению, даже тяжелобольному с коронавирусом не нужна скорая.

"Никаких немедленных медицинских манипуляций во время транспортировки ковидных больных не предполагается (кроме кислорода). Достаточно обычного автотранспорта, оборудованного перегородкой для защиты водителя и кислородным баллоном", — отметил он.

Телеведущий призвал осознать, что "никакая эпидемия не лечится больничными койками", а больницы созданы для тяжелых пациентов: поэтому подавляющее большинство людей должно лечиться на дому, и врачи это понимают. Среди других предложенных Мясниковым мер: повсеместное внедрение телемедицины, увеличение числа специалистов и инфекционных больниц, прицельная работа с группами риска (люди с хроническими заболеваниями и пожилые), активная агитация ведения здорового образа жизни и вакцинация от гриппа и пневмококка.

"Подвижный подтянутый закаленный человек с нормальной массой тела, нормальным давлением, сахаром и холестерином, без вредных привычек по определению обладает сильным иммунитетом и тяжело ковидом не заболеет", — подытожил врач.

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