Доктор Пилюлькин дал детям совет, как написать письмо Деду Морозу

Карельские врачи рассказали детям, как написать письмо Деду Морозу.

Начало декабря, по традиции, считается Днем заказов подарков и написания писем Деду Морозу. «Многие семьи собираются вместе, чтобы написать письма с просьбами о подарках и составить список желаемых подарков. Это время наполнено ожиданием волшебства и радости, когда дети верят в чудеса, а взрослые помогают им осуществить их мечты», — написали на странице Пудожской ЦРБ.

Кроме того, сотрудники больницы поделились советами доктора Пилюлькина о том, как правильно написать письмо Деду Морозу:

1. В письме расскажите Деду Морозу о себе, поделитесь своими мечтами и пожеланиями, и, конечно же, укажите, какой подарок вы хотели бы получить.

2. Укажите правильный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Дед Мороза, дом 1.

3. Отдайте письмо на почте или опустите его в почтовый ящик.

4. Дед Мороз старается ответить каждому ребенку, так что ждите волшебного письма или открытки!