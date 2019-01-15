Долги муниципалитетов Карелии в 2018 году сократились до 3,9 млрд рублей

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Общая сумма муниципального долга, накопленного Петрозаводском и районами Карелии, в 2018 году сократилась на 3% по сравнению с 2017 годом и составила 3,9 млрд рублей.
Об этом говорится в материалах министерства финансов Карелии к видеосовещанию главы ведомства Елены Антошиной с руководителями муниципальных финансовых органов муниципальных районов и городских округов. Сокращение муниципального долга произошло благодаря росту доходов местных бюджетов и реструктуризации задолженности, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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