Долги по зарплате в Карелии превысили 62 млн рублей

Просроченная задолженность по заработной плате в республике к 1 июня составила более 62,4 миллиона рублей, сообщает Карелиястат.

"На 1 июня размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях составил 62 миллиона 451 тысячи рублей и увеличился по сравнению с 1 мая на 4,3%", - говорится в сообщении.

Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составила 1666 человек.

Все долги образовались из-за отсутствия у организаций собственных средств. Задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не выявлено.