Долги по зарплате в Карелии сократились за месяц на 14,9 млн рублей

Задолженность по зарплате на предприятиях Карелии к началу 2019 года сократилась на 14,9 млн рублей или на 18,5% по сравнению с началом декабря.

Общая сумма задолженности по состоянию на 1 января составила 66 млн рублей. Большая часть всей задолженности (94,8%) приходится на организации, находящиеся в стадии конкурсного производства, сообщают "Вести Карелии".

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