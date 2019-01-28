Долги по зарплате в Карелии сократились за месяц на 14,9 млн рублей

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Задолженность по зарплате на предприятиях Карелии к началу 2019 года сократилась на 14,9 млн рублей или на 18,5% по сравнению с началом декабря.
Общая сумма задолженности по состоянию на 1 января составила 66 млн рублей. Большая часть всей задолженности (94,8%) приходится на организации, находящиеся в стадии конкурсного производства, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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