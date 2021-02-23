Долги по зарплате в Карелии за месяц выросли на 4,3 млн рублей

Задолженность по заработной плате в Карелии за январь выросла на 21,7% и достигла к началу февраля почти 20 млн рублей.

Об этом сообщает Карелиястат на основании данных, полученных от организаций не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Из общего числа компаний, имеющих задолженность, 74,5% приходится на организации, которые находятся в стадии конкурсного производства в рамках процедуры банкротства.

В каких отраслях больше всего проблем с выплатами зарплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".