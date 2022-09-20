Долги по зарплате в Карелии за месяц выросли в 5 раз

Просроченная задолженность по заработной плате на негосударственных предприятиях Карелии к началу осени достигла 4,2 млн рублей.

Об этом говорят данные Карелиястата по состоянию на 1 сентября.

За месяц долги по зарплате выросли в 4,8 раза.

Официальная статистка не показывает, на каких предприятиях или в каких отраслях есть задолженность. Указан только основной вид экономической деятельности, где имеются долги. Это «сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки». Там задолженность по зарплате составила 3,2 млн рублей.

Кроме того, долги есть на транспорте и в обрабатывающих производствах.

«Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 сентября 2022 г. не выявлена. Вся задолженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций», — говорится в материалах Карелиястата.