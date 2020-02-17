Долговая нагрузка на бюджет Петрозаводска выше, чем во всех муниципалитетах Карелии

Долги муниципальных образований Карелии составили 57% от объема собственных доходов, но в ряде городов и районов этот показатель гораздо выше.

Такие данные по состоянию на 1 февраля 2020 года опубликовало министерство финансов Карелии.

Выше среднереспубликанской долговая нагрузка у Петрозаводска. Размер муниципального долга столицы Карелии составил 81% от объема доходов бюджета. Следом идет Пряжинский район – его долговая нагрузка составила 78%. А где самая низкая долговая нагрузка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".