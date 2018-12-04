Долгожданное открытие немецкого бренда молодежной одежды New Yorker в "ЛОТОС PLAZA"

Петрозаводск ждал этого давно и вот уже завтра, 5 декабря, состоится, пожалуй, одно из самых главных событий года - в ТРК "ЛОТОС PLAZA" на 1 этаже откроется первый и единственный в Карелии магазин модной молодежной одежды New Yorker!

Немецкий бренд New Yorker является одним из десяти наиболее популярных мировых марок молодежной одежды и предлагает покупателям не только оптимальное соотношение цены и качества, но и гарантирует неповторимость каждого образа, а также обязательные положительные эмоции от каждой покупки.

На площади 1000 кв.м. New Yorker представит свои самые последние трендовые новинки. Ассортимент бренда образуется главным образом из современной моды, джинсовых изделий, спортивной и повседневной одежды, предназначенной для молодой и стильной публики, а также широкой гаммы аксессуаров и нижнего белья.

Коллекция New Yorker в торгово-развлекательном комплексе "ЛОТОС PLAZA" представлена собственными марками FSBN, FB Sister, Black Squad, SMOG, Amisu и Cencored, а также спортивной коллекцией New Yorker Athletics.

Кроме того, в день открытия New Yorker представит для всех посетителей новую зимнюю коллекцию, а также покупателей ждут приятные специальные предложения. С 5 декабря 2018 по 9 декабря 2018 при покупке от 1500 рублей будет предоставляться скидка в размере 300 рублей, при покупке от 3.000 скидка в размере 600 рублей.

Стильные и модные коллекции, высокий уровень обслуживания и прекрасное соотношение цены и качества – залог успеха и популярности бренда New Yorker.

Не упусти свой шанс побывать на грандиозном открытии нового магазина New Yorker в ТРК "ЛОТОС PLAZA"!

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