Долгожданный ремонт душевой начался в Госпитале ветеранов войн в Петрозаводске

В госпитале, где получают помощь ветераны боевых действий, планируют обновить душевую в неврологическом отделении, электрические сети, поставить шведские стенки и оборудование для занятий.

Сегодня в Госпитале ветеранов войн в Петрозаводске начался долгожданный ремонт душевой в неврологическом отделении, об этом сообщило руководство Л. У. Работа проводится в рамках поправок депутатов карельского парламента в республиканский бюджет на 2023 год на сумму 2,3 миллиона рублей. Ход ремонта проверил руководитель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец

На выделенные средства проведут не только ремонт помещения, но и обновят сети электроснабжения, установят 2 шведские стенки, силовые гантели, 4 горизонтальные скамьи и другое оборудование в зале ЛФК.

На данный момент медицинскую реабилитацию в госпитале могут получить ветераны боевых действий, в том числе из числа вернувшихся граждан из зоны СВО, ветераны труда и Великой Отечественной войны.

Напомним, что госпиталь для ветеранов войн в Петрозаводске является базовым учреждением республики, проводящим медицинскую реабилитацию. Медорганизация входит в программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Карелия» до 2030 года.