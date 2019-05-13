Должник в Карелии выплатил 290 тысяч рублей после ареста счета

Мужчина не хотел выплачивать кредитной организации задолженность, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

В отделе судебных приставов по Костомукше находилось исполнительное производство о взыскании с должника в пользу кредитной организации задолженности на сумму 290 тысяч рублей.

Счет должника арестовали.

Не желая наступления негативных последствий, мужчина незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.