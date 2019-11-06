Дом горного начальника в Петрозаводске отреставрируют за 55 млн рублей

Компания из Санкт-Петербурга выиграла аукцион по реставрации старейшего деревянного здания столицы Карелии.

Дом горного начальника на улице Энгельса будет компания "Аркада" из Санкт-Петербурга. По итогам аукциона с ней заключен госконтракт на сумму 55,9 млн рублей, сообщается в официальном паблике правительства Карелии.

Подрядчику предстоит выполнить комплексные ремонтно-реставрационные работы и приспособить здание для современного использования. Дом горного начальника ждет усиление фундаментов, реставрация конструкций крыши, фасадов, отделочные работы внутренних помещений, а также реконструкция внутренних инженерных сетей и благоустройство территории.

Полностью преобразиться здание должно к 30 октября 2020 года.

Историческое здание на ул Энгельса, 5 считается одним из старейших в карельской столице. Он был построен в конце XVIII века для директора Александровского завода и управляющего Олонецким горным округом Чарльза Гаскойна. На данный момент постройка имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.