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Новости. Культура
13:08, 06 Ноября 2019
фото: © A.Savin / Wikimedia Commons

Дом горного начальника в Петрозаводске отреставрируют за 55 млн рублей

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Компания из Санкт-Петербурга выиграла аукцион по реставрации старейшего деревянного здания столицы Карелии.

Дом горного начальника на улице Энгельса будет компания "Аркада" из Санкт-Петербурга. По итогам аукциона с ней заключен госконтракт на сумму 55,9 млн рублей, сообщается в официальном паблике правительства Карелии.

Подрядчику предстоит выполнить комплексные ремонтно-реставрационные работы и приспособить здание для современного использования. Дом горного начальника ждет усиление фундаментов, реставрация конструкций крыши, фасадов, отделочные работы внутренних помещений, а также реконструкция внутренних инженерных сетей и благоустройство территории.

Полностью преобразиться здание должно к 30 октября 2020 года.

Историческое здание на ул Энгельса, 5 считается одним из старейших в карельской столице. Он был построен в конце XVIII века для директора Александровского завода и управляющего Олонецким горным округом Чарльза Гаскойна. На данный момент постройка имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

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