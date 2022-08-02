Дом культуры с башенками на кровле строят в деревне Карелии

В карельской деревне Мегрега идет возведение дома культуры по нетиповому проекту.
Новый дом культуры в деревне Мегрега находится в стадии строительства. Объект предполагает размещение в нем нескольких залов — танцевального, музыкального и хореографического. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Проект нетиповой, имеет свою архитектуру — два эркера на фасаде плавно переходят в башенки на кровле», — заявил он.
Работы ведет местная компания «Карел климат». Два предыдущих подрядчика нарушили сроки выполнения работ, с ними было прекращено сотрудничество.
«Готовность объекта сегодня составляет 70%, идут внутренние работы», — заявил Парфенчиков.
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