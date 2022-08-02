Дом культуры с башенками на кровле строят в деревне Карелии

В карельской деревне Мегрега идет возведение дома культуры по нетиповому проекту.

Новый дом культуры в деревне Мегрега находится в стадии строительства. Объект предполагает размещение в нем нескольких залов — танцевального, музыкального и хореографического. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Проект нетиповой, имеет свою архитектуру — два эркера на фасаде плавно переходят в башенки на кровле», — заявил он.

Работы ведет местная компания «Карел климат». Два предыдущих подрядчика нарушили сроки выполнения работ, с ними было прекращено сотрудничество.

«Готовность объекта сегодня составляет 70%, идут внутренние работы», — заявил Парфенчиков.