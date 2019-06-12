Дома и бани полыхали 11 июня в Карелии

Четыре раза выезжали пожарные МЧС Карелии на тушение огня в частных домах и бане, сообщили в ведомстве.

Во вторник, 11 июня, в 9.36 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района (12 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в селе Заозерье, ул. Родниковая. В 9:51 пожар удалось ликвидировать.

В этот же день в 9.53 пожарно-спасательные подразделения Муезерского района (12 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в поселке Ругозеро, ул. Набережная. В 11.40 пожар ликвидирован.

Вечером во вторник по два часа тушили пожары в Пудожском районе и Пряжинском.

В 18.27 загорелись неэксплуатируемые строения в Пряжинском районе, в районе 465 км ФАД А-121 "Сортавала". Для ликвидации пожара привлекались-спасательные подразделения Петрозаводска и Пряжинского района (16 чел., 3 ед. техники). В 20.45 пожар был ликвидирован.

А в 20.34 загорелась частная баня в деревне Кевасалма Пудожского района. Для ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Пудожского района (5 чел., 2 ед. техники) и ДПК НП "Водлозерский" (4 чел., 1 ед. техники).

В 23.15 пожар был ликвидирован.