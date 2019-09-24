Дома культуры в глубинке Карелии получат от властей финансовую помощь

В Карелии начался конкурс на предоставление субсидий муниципальным домам культуры.

Министерство культуры республики объявило о проведении конкурсного отбора муниципальных образований республики на получение субсидий для местных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

На что могут быть потрачены субсидии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".