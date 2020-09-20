Дома культуры в Карелии приведут в порядок за 31 млн рублей

Около 31 миллиона рублей выделили из федерального и республиканского бюджетов для обновления домов культуры в республике, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцети Артур Парфенчиков сообщил, что в этом году в районах Карелии приведут в порядок 22 дома культуры: в большинстве из них работы уже завершились.





Средства на обновление – около 31 миллиона рублей – выделили из федерального и республиканского бюджетов.





По словам Парфенчикова, на сегодняшний день при поддержке Минкульта России ремонтируют шесть учреждений культуры:

- В Калевальском доме культуры привели в порядок кровлю, потолок, установили противопожарные двери, отремонтировали санузлы на первом этаже;

- В Центре культуры и досуга Гирвасского сельского поселения починили кровлю;

- В Деревянском доме культуры провели ремонт внутренних помещений первого этажа;

- В Районном культурно-досуговом центре Пудожа вместо старых деревянных окон установили стеклопакеты;

- В Сегежском районном Центре культуры и досуга привели в порядок часть кровли;

- В Питкярантском городском Доме культуры продолжается внутренняя отделка, ремонт электрики и санузлов, замена дверей. Работы планируется завершить до конца сентября.





"В этом году в Питкярантском доме культуры оборудуют современный кинозал, -отметил Парфенчиков. - Благодаря поддержке Фонда кино Питкяранта получит почти 5 миллионов рублей на модернизацию кинотеатра и его оснащение цифровым оборудованием".

Как сообщил глава Карелии, еще 16 домов культуры обновляются по Всероссийскому проекту "Культура малой Родины". Субсидии из бюджета республики выделили на ремонт и покупку оборудования в Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Лахденпохском, Кемском, Олонецком, Медвежьегорском и Беломорском районах. В 10 учреждениях работы уже завершились, в остальных ремонт закончим до конца года.