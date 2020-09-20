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Дома культуры в Карелии приведут в порядок за 31 млн рублей

Новости. Общество
18:20, 21 Сентября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Около 31 миллиона рублей выделили из федерального и республиканского бюджетов для обновления домов культуры в республике, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцети Артур Парфенчиков сообщил, что в этом году в районах Карелии приведут в порядок 22 дома культуры: в большинстве из них работы уже завершились.

Средства на обновление – около 31 миллиона рублей – выделили из федерального и республиканского бюджетов.

По словам Парфенчикова, на сегодняшний день при поддержке Минкульта России ремонтируют шесть учреждений культуры:
- В Калевальском доме культуры привели в порядок кровлю, потолок, установили противопожарные двери, отремонтировали санузлы на первом этаже;
- В Центре культуры и досуга Гирвасского сельского поселения починили кровлю;
- В Деревянском доме культуры провели ремонт внутренних помещений первого этажа;
- В Районном культурно-досуговом центре Пудожа вместо старых деревянных окон установили стеклопакеты;
- В Сегежском районном Центре культуры и досуга привели в порядок часть кровли;
- В Питкярантском городском Доме культуры продолжается внутренняя отделка, ремонт электрики и санузлов, замена дверей. Работы планируется завершить до конца сентября.

"В этом году в Питкярантском доме культуры оборудуют современный кинозал, -отметил Парфенчиков. - Благодаря поддержке Фонда кино Питкяранта получит почти 5 миллионов рублей на модернизацию кинотеатра и его оснащение цифровым оборудованием".

Как сообщил глава Карелии, еще 16 домов культуры обновляются по Всероссийскому проекту "Культура малой Родины". Субсидии из бюджета республики выделили на ремонт и покупку оборудования в Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Лахденпохском, Кемском, Олонецком, Медвежьегорском и Беломорском районах. В 10 учреждениях работы уже завершились, в остальных ремонт закончим до конца года.

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Комментарии

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Ткачев
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На борьбу с воронами на крыше Дома правительства РФ потратят 42,6 млн рублей - такая графа содержится в федеральном бюджете на следующий год. К отпугиванию птиц привлекли иностранных сокольничих.
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