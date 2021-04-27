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Домашняя собака спасла жизнь брошенному в зарослях новорожденному ребенку

Новости. Общество
19:10, 28 Апреля 2021
фото: «Birmingham Live»
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В английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, домашний пес породы хаски нашел брошенного в зарослях новорожденного ребенка и спас ему жизнь.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Birmingham Mail.

В четверг, 22 апреля, в 17:30 по местному времени, инженер Терри Уолш (Terry Walsh) выгуливал собаку по кличке Хел в одном из местных парков. Во время прогулки питомец обнаружил в кустарниках новорожденного мальчика и аккуратно толкнул его носом, от чего младенец заплакал. Уолш услышал подозрительные звуки и прибежал на помощь.

64-летний британец вызвал бригаду парамедиков, которые отвезли ребенка в больницу и оказали необходимую помощь. Найденному мальчику было всего несколько часов от роду. Ребенок был одет в бело-оранжевую полосатую футболку, серые штаны и укутан в серо-белый плед с зигзагообразным узором.

По словам Уолша, если бы не Хел, другой пес мог случайно или намеренно причинить младенцу вред. Кроме того, в парке водятся лисы и крысы, которые также представляли бы опасность для новорожденного. «Я благодарю Всевышнего, что ребенок оказался жив, ведь все могло быть гораздо хуже. Он мог умереть. Как я говорил соседям, небеса послали Хел, чтобы спасти новорожденного мальчика», — отметил хозяин пса.

Полиция Уэст-Мидлендса занимается поисками матери ребенка, опасаясь, что после родов она может нуждаться в неотложной помощи. Очевидцы описали ее как светлокожую девушку немного старше 20 лет. На данный момент младенец находится в больнице под присмотром врачей и чувствует себя хорошо.

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