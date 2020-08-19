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Домработница Пугачевой рассказала о шикарном подарке примадонны

Новости. Общество
23:30, 19 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Алла Пугачева никогда не скупится на подарки своим друзьям. Кроме того, она делает сюрпризы и простым знакомым, которых уважает.

Стоит отметить, что Примадонна нигде не афиширует свою щедрость и предпочитает не рассказывать о том, что дарит людям. Однако они справляются с этим сами, пишет "Узнай все".

Например, Юлия Высоцкая рассказала, что Алла Борисовна подарила ей посуду ручной работы, так как ведущая любит готовить. Она использует подарок артистки для пирогов, фруктов и в качестве вазы для цветов.

Одна из домработниц Аллы Пугачевой несколько лет назад призналась, что Примадонна всегда звала ее и других сотрудниц обедать с ее семьей за стол. Кроме того, она преподнесла ей как-то сумку Louis Vuitton, которая стоила 300 тысяч рублей. Женщина была приятно удивлена, но не понимала, куда она может ходить с таким дорогим аксессуаром.

Детям Алла Борисовна предпочитает дарить не дорогие подарки, а милые. Два года назад Лиза и Гарри получили от мамы хомяков и канареек. Она таким способом решила прививать малышам ответственность.

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